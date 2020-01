Il Podenzana riceve l'Hyposense Albaro aspettando la capolista Paladonbosco Genova

Lunigiana - Questa sera alle 21, alla palestra comunale di Barbarasco, il Podenzana Volley (nel frattempo tornato secondo, seppur a un punto solo di distacco, a conseguenza della vittoria in un recentissimo recupero della neocapolista Paladonbosco Genova) riceve l’Hyposense Albaro ora quarto in classifica. Arbitro Donato Sabato.



Queste le altre partite in programma in quella che, anche nel Girone B della Serie D ligure di pallavolo femminile, è l’11.a giornata che chiude il girone d’andata: Acli Santa Sabina Ge-Lunezia Volley, Centro Volley Spezia-Cus Genova, Paladonbosco Ge-Tecnocasa Chiavari, Psm Rapallo-Normac Albaro e Serteco School Ge-Agv Campomorone.

Ironia della sorte, per le podenzanesi si tratta di una fine di girone d’andata parziale, in quanto attese mercoledì prossimo a loro volta da un recupero…guarda caso ospitanto il Paladonbosco.

Per la cronaca fra le rossoblu ancora assenti per un po’ il centrale Mina Allegretto e la banda Francesca Brusoni, più lo schiacciatore di rincalzo Giorgia Taddei, tutte a causa d’infortunio.