Il Podenzana chiama Lorenzo Giannoni e sfida Santa Margherita

Lunigiana - Il Podenzana Volley in trasferta a Santa Margherita Ligure, per la 6.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile / Girone C, a cercare di acciuffare in classifica lo stesso Tigullio Project che gli sta 3 punti avanti. Cambio di “guardia” tecnica intanto in casa rossoblù, poiché il Podenzana e trainer Nicolò Caselli hanno sciolto in via consensuale il proprio rapporto, subentra mister Lorenzo Giannoni che già era arrivato sul finire della stagione pallavolistica scorsa per farsi carico dell’Under 13. "I primi allenamenti - commenta Lorenzo - mi sono sembrati molto promettenti, inoltre a Santa Margherita dovremmo davvero essere finalmente al completo, per la prima volta in questa stagione sportiva". Contro il Project Tigullio infatti rientreranno sia la banda Benedetta Briglia che l’opposto Arianna Pinotti. Si gioca sabato 20/3 al Palazzetto dello Sport sammargheritese, ore 18.30, arbitri Tonino Piazza e Fabiano Mancuso. Carrarese di 44 anni, Giannoni era pervenuto dal settore giovanile del Lunezia, in passato ha allenato soprattutto fra Carrara e Lucca principalmente in Serie C e B2. Da parte propria il club podenzanese ringrazia Caselli per la dedizione assicurata e il contributo, nell’annata scorsa, alla storica promozione in C. Viceallenatore resta Davide Cozzani con Badr Faouzi assistente tecnico.