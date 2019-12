Il Podenzana Volley vince stringendo i denti

Lunigiana - ACLI S. SABINA - PODENZANA VOLLEY 2 - 3

Set: 25-18 / 25-21 / 17-25 / 22-25 / 10-15.



ACLI SANTA SABINA: Molari, Costigliolo, Ferioli, Frazzei, Morra, pesce, Pregliasco, Torarello G., Torarello M., Fossa libero; n.e. Cialdini, Scaltriti, Mohsen. All. Ferloni.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 2, Barbieri 4, Giovanelli 14, Baldi 11, Leonardi F. 13, Boricean 4, Bartoli 11, Leonardi J. libero. All. Caselli.

Arbitro: Jacopo Simonato.



Due belle novità dalla trasferta del Podenzana Volley a Quarto contro il Santa Sabina genovese, una a livello di squadra, l’altra sul piano individuale. La prima sta nella vittoria, indubbiamente sofferta poiché ha visto le rossoblù costrette a una rimonta di due set per vincere al tie-break, ma proprio tutto ciò rivela ora che la compagine sa anche soffrire e vincere così...e non solo quando si ha di fronte chi si può surclassare con un 3-0 come era accaduto finora. La seconda si identifica con Naomie Bartoli, lo schiacciatore entrato a match iniziato e confermatasi ai livelli di produzione di punti della scorsa stagione sportiva, dopo che per mesi un braccio ne ha imposto un impiego ridotto.

Venendo alla disposizione di stavolta delle podenzanesi in campo, la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldis al centro, Francesca Leonardi e la Boricean poi rilevata appunto dalla Bartoli di banda (Jessica Leonardi il libero). Podenzana adesso secondo a 5 punti dal Campomorone che però ha giocato due partite in più.



Questi infine gli altri risultati in quella che pure nel Girone B della Serie D femminile ligure era la 7.a giornata; Centro Volley Spezia-Agv Campomorone 0-3, Cus Genova-Hyposense Albaro 3-0, Normac Albaro-Tecnocasa Chiavari 3-2, Palabonbosco Genova-Serteco School Ge 3-0, Psm Rapallo-Lunezia Volley 3-1.



Ne consegue una classifica che recita: Agv Camporone punti 19, Podenzana e Paladonbosco Genova 14, Hyposense Albaro 10, Lunezia e Serteco School Ge 9, Normac Albaro 7, Acli Santa Sabina Genova e Psm Rapallo 6, Tecnocasa Chiavari e Centro Volley Sp 4, Cus Genova 3.