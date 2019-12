Il Podenzana Volley ospita la Serteco School Genova

Lunigiana - Terzultimo turno del girone di andata, sabato prossimo 14/12 alle ore 21 con arbitro Alba Piazza, per il Podenzana Volley vicecapolista nel Girone B della Serie D ligure femminile: a Barbarasco arriva infatti la Serteco School Genova, squadra fortina, che può fare da “test” generale per le rossoblù, che una settimana dopo faranno visita alla capoclassifica Agv Campomorone (che però ha giocato una partita in più) in quello scontro diretto che può valere la vittoria del raggruppamento. Oltre alle solite Brusoni di banda e Allegretto e La Mattina al centro, dovrebbe essere indisponibile la stessa ala Naomie Bartoli, non del tutto a posto sul piano fisico.



Infine queste le altre partire in programma nel gruppo in quella che è la 9.a giornata; Agv Campomorone – Acli Santa Sabina Genova, Centro Volley Spezia – Normac Albaro, Cus Genova – Tecnocasa Chiavari e Paladonbosco Ge – Lunezia Sarzana.