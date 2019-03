Il Podenzana Volley ora secondo da solo

Lunigiana - NORMAC GENOVA - PODENZANA VOLLEY 0-3

Set: 12 – 25 / 15 – 25 / 24 – 26.



NORMAC GENOVA: Caroli, Falco, Cosso, Gesmundo, Fiorucci, Speciale, Stagnaro, Torri, Tabbi e Villa libero; n.e. Acquaro, Campanella, Parodi. All. Piziali.

PODENZANA BALLERINI: Barbieri, Graziani Leonardi F., Allegretto, Giovanelli, Bartoli, Boricean, Leonardi J. e Gerali liberi; n.e. Baldi, Reitano, La Mattina, Brusoni. All. Saccomani; vice Simoncini.

Arbitro: Massimo Calsi.



Il Podenzana Volley stravince il confronto con la Normav al “Lino Maragliano” di Genova-Prato e, approfittando del crollo della Subaru Olimpia Voltri nel derby genovese con quell’ Acli Santa Sabina che sta ora per fare visita a Barbarasco, s’insedia stavolta nettamente in solitudine al secondo posto in Serie D ligure femminile (Girone B). Alle rossoblù manca ormai un solo punto alla matematica certezza di disputare i playoff. Ridotto di netto lo stesso distacco dalla capolista Avis Casarza che riposava. Inoltre Subaru Olympia e Avis stanno per incontrarsi a Voltri.

Per la cronaca questa volta Barbieri in alternanza con la Graziani al palleggio e Francesca Leonardi in diagonale, la Allegretto e la Giovanelli al centro, di banda la Bartoli e la Boricean. Liberi Jessica Leonardi e la Gerali.

Questi poi gli altri risultato in quella che era la 19.a giornata: Acli S. Sabina-Olympia Subaru Voltri 3-1, Elsel Spezia-Hygenfresh 2-3, Serteco Genova-Paladonbosco Ge 3-0 e Vgp Sestri P.-Lunezia Volley 3-1.



Consegue una classifica che recita…Avis Casarza Ligure punti 46, Volley Podenzana 41, Olympia Subaru Voltri 38, Serteco Genova 32, Vgp Sestri Ponente e Acli Santa Sabina Ge 30, Hygenfresh Albaro 26, Paladonbosco Ge 17, Normac Ge 15, Volley Lunezia 9, Elsel La Spezia 1.

Infine ecco le gare del prossimo turno; Hygenfresh Albaro-Serteco Genova, Lunezia-Normac, Paladonbosco-Vgp, Olympia Voltri-Avis Casarza L. e Podenzana-Santa Sabina.