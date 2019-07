Il Memorial Colò come antipasto del Giro della Lunigiana

Lunigiana - Manca davvero poco alla classica di agosto che precede il Giro della Lunigiana denominata “Memorial Antonio Colò” che domenica 4 Agosto vedrà impegnati i ciclisti della categoria juniores (17 e 18 anni) su un percorso come consuetudine impegnativo, adatto agli scalatori.

La gara, dalla lunghezza totale di 107 km, ha infatti un dislivello positivo complessivo di 1600

metri, numeri da gara vera che metteranno a dura prova gli atleti. Il percorso si snoderà sulle strade della Lunigiana, con partenza dal centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra alle ore 13:50, per dirigersi fino a Pontremoli passando per Fornoli ed Arpiola. I corridori affronteranno quindi la prima asperità di giornata sullo strappo di Baltrina di Barbarasco dopo 55 km, per poi fare un giro del Merizzo e successivamente rientrare a Barbarasco per affrontare dopo 85km l’impegnativo strappo di Lusuolo, appena 700m ma con una pendenza media dell’11% con punte al 18%. A questo punto, la gara sarà delineata, e sarà l’erta finale di Groppo di Tresana (4km al 6,5%) a decretare il vincitore, di una competizione che ha sempre più peso nel calendario nazionale, e di cui il compianto Antonio Colò a cui è dedicata ne sarebbe orgoglioso. Una gara da corridori veri, ed un albo d’oro che sta diventando importante, con vincitori nelle passate edizioni che sono passati al professionismo, come il vincitore del 2013 Oliviero Troia che oggi corre nel team UAE con Fabio Aru, e il vincitore del 2015 Daniel Savini oggi tra le fila della Bardiani di Reverberi.

Lo scorso anno la vittoria è andata al toscano Bertola del Team Casano dopo una fuga eroica durata quasi metà gara; chissà se anche quest’anno qualche ciclista coraggioso riuscirà nel tentativo da lontano. Gli iscritti all’evento sono ben 125 atleti, mai si è arrivati prima ad un numero cosi elevato di ciclisti alla partenza del Memorial Colò, con società provenienti da Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

La gara è organizzata da Paolo Colò, figlio di Antonio e grande appassionato di ciclismo, e

sponsorizzata principalmente dalla SE.PR.IN., azienda della famiglia Colò, leader provinciale nel settore antincendio e antinfortunistica.

L’evento è patrocinato dai comuni di Santo Stefano Magra, Aulla, Licciana Nardi e Tresana, e sarà proprio il sindaco di Tresana, il fresco riconfermato Matteo Mastrini a fare gli onori di casa al traguardo, premiando gli atleti primi classificati oltre a quelli che si sono contraddistinti durante la gara nel raccogliere i premi presenti lungo il percorso.