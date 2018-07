I torinisti spezzini e pontremolesi omaggiano Aldo Agroppi

Lunigiana - E’ stato una bandiera del Torino fine anni '60 inizi anni '70 Aldo Agroppi, una buona carriera da calciatore ed allenatore, e in questi anni si è dilettato a fare lo scrittore ed anche in questa sua nuova veste sta ottenendo buoni risultati.

Giunto alla 55esima edizione del Premio Bancarella Sport che si e concluso in questi giorni a Pontremoli l’ex calciatore Granata era stato nominato nella sestina dei libri finalisti con la sua ultima opera “ Non so parlare sottovoce” edito da Cairo Editore ma considerato che Pontremoli è anche sede di uno dei Toro Club più longevi. Quest’anno festeggia i suoi cinquant’anni di Fede ai colori Granata nel pomeriggio Aldo Agroppi ha ricevuto un Premio per la sua militanza calcistica e grande amore che ha continuato ad avere per la quadra di sponda granata della Mole dal Presidente del Toro Club Pontremoli Giorgio Gerali che ha voluto anche la presenza dei Consiglieri del Gruppo Strina Toclub La Spezia, Rita Pavese e Roberto D’Amico accompagnati da alcuni soci del Club spezzino.

Per la Storia del Premio Bancarella Sport quest’anno la Giuria presieduta da Paolo Francia ha trionfato Loris Capirossi famoso motociclista con il libro “ La mia Vita senza paura” e l’Aldo Agroppi Granata è salito sul podio conquistando la terza posizione.

Grande l’entusiasmo e l’emozione di Agroppi nel ricevere i due Club Granata e parlare della sua militanza con i colori granata e grande il piacere da parte dei tifosi torinisti nel rivivere attraverso i racconti di Agroppi la costruzione della squadra del compianto Presidente Pianelli che da li a poco avrebbe conquistato il suo settimo scudetto nella stazione 1975/76.