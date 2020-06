I quattro assi del Casano a Montichiari con la nazionale di Villa

Lunigiana - Sabato 13 giugno scorso nuovo raduno al velodromo di Montichiari di Brescia per Matteo Lapo BOZICEVICH, Lorenzo GIORDANI, Lorenzo TEDESCHI e Thomas VIGNOLI i quattro atleti del CASANO per i quali il Responsabile Tecnico della Nazionale Pista Marco VILLA ha programmato una serie di test per valutare al meglio le loro potenzialità.

In attesa di poter svolgere competizioni su strada i ragazzi stanno affrontando con entusiasmo questo impegno, afferma lo staff tecnico della squadra formato dai DS Daniele DELLA TOMMASINA, Giuseppe DI FRESCO e Christian BENENATI, stanno seguendo alla lettera il programma che gli è proposto settimanalmente da Marco VILLA in un ambiente ideale e con lo stimolante obiettivo della maglia azzurra.

Purtroppo non giungono buone nuove neppure per le gare in pista in quanto è notizia di questi giorni che sono stati annullati i Campionati del Mondo su pista per la categoria Juniores che erano programmati al Cairo in Egitto, rimangono i Campionati Europei in Portogallo, ma circolano notizie che potrebbero svolgersi in Italia in Sicilia o al Vigorelli di Milano.

Le ottime prestazioni di BOZICEVICH, GIORDANI, TEDESCHI e VIGNOLI hanno fatto decidere VILLA a convocare per sabato 23 giugno tutto il gruppo per la decisiva seduta di test, dalla quale uscirà un numero ristretto di atleti che proseguirà il percorso per conquistare un posto in Nazionale.