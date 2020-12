I primi spezzini sulla neve del Cerreto sono gli atleti degli sci club

Lunigiana - Dopo una stagione estiva di tenaci e costanti allenamenti in ghiacciaio, supportata da eccellente preparazione atletica, lo Sci club Cerreto Laghi inaugura con questo weekend i veri e propri allenamenti stagionali. Con le piste ancora chiuse agli amatori, per gli atleti tesserati come agonisti e iscritti a uno sci club è possibile già impegnare la neve, se provvisti di trainer e destinati alle gare nazionali. Per gli sciatori amatoriali occorre attendere il 7 gennaio, salvo cambiamenti.

Gran lavoro a tal scopo da parte dell’amministrazione del club, capitanata dal presidente Marina Ferrari, con direttore tecnico l’allenatore Stefano Sentieri. Quest’ultimo coordinerà uno staff unico di tutti allenatori composto da: Marta Brogliatto, Chiara Cantini, Filippo Dalla Giacoma e Annalisa Sentieri. Il lavoro di allenamento rispetta le regole anti-Covid e dà la possibilità ad ogni atleta di lavorare in serietà e sicurezza.

Cerreto Laghi è stata finalmente baciata dalla “dama bianca” con gran generosità, tanto che tutto il comprensorio è totalmente ricoperto con tanto di guadagno per lo scenario. In questi giorni la stazione sciistica cerretese, gestita da Marco Giannarelli, sta lavorando in grande per essere da oggi degna di un’apertura perfettamente sicura. Si è difatti lavorato sia sul fondo delle piste che contro il virus. Così tutti gli atleti spezzini e non solo potranno raggiungere la pista di allenamento in pochissimo tempo e il viaggio non sarà spossante.



La squadra del Cerreto Laghi è in buona parte spezzina: Greta Albertini, Laura Assenzio, Beatrice Azzolini, Raffaele Azzolini, Laura Bertocchi, Alice Bianchi, Federico Cella, Adele Ciuffardi, Giulia Ciuffardi, Lorenzo D’ Ambrosio, Martina D’ Ambrosio, Francesco Giannarelli, Alice Lazzoni, Giovanni Mengozzi, Filippo Miserendino, Angelica Pastorino, Alessandro Pastorino, Matilde Podestà, Sofia Sentieri, Maddalena Sentieri, Corinna Sentieri, Giovanni Sentieri, Elisa Tagliati, Francesca Tagliati e Leonardo Tognetti.