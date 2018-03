Grande Trekking, sfondata quota mille iscritti. Ora aumentano le quote di iscrizione

Lunigiana - Numeri record a quasi quattro mesi dal quinto Grande Trekking dal mare al Sagro. Domenica 27 Maggio torna il grande trekking dal mare al Sagro, un evento unico nel suo genere con i suoi 32 km e 2200 metri di dislivello positivo, un percorso straordinario che parte dal mare per terminare nel cuore delle Alpi Apuane. Un evento sportivo che valorizza le risorse turistiche, gastronomiche e naturalistiche del Comune di Carrara. La manifestazione è alla sua quinta edizione ed è andata sempre in crescendo, il successo ottenuto negli anni passati ha permesso quest’anno di aspirare anche ad un qualcosa di nuovo per rendere l'evento ancora più speciale ed entusiasmante. Dell'evento fanno parte una gara agonistica di Trail Running (corsa in montagna) in semi-autonomia e una camminata libera non competitiva (trekking e nordic walking) in autonomia.



L'organizzazione fa sapere che è stata superata la quota di mille iscritti intanto da fine mese cambiano le quote di iscrizione. Ecco le nuove quote:

GT TRAIL Running (gara): 30 euro

GT WALK Trail (trekking): 15 euro