Gli juniores del Casano tornano a pedalare in strada

Lunigiana - Finito il lockdown causa il COVID 19 anche il mondo dello sport di squadra sta gradualmente riprendendo gli allenamenti. Gli atleti Juniores del CASANO hanno ripreso a pedalare all’aria aperta e in attesa dell’inizio delle gare in linea su strada che, se la situazione sanitaria lo permetterà, è previsto per il mese di agosto si stanno cimentando nell’attività su pista con grande impegno, tanto è che il Coordinatore delle Nazionali Italiane di ciclismo Davide CASSANI su indicazione del Responsabile Tecnico della Pista Marco VILLA sabato 06 giugno ha convocato per la seconda volta al Velodromo di MONTICHIARI a Brescia ben quattro atleti del CASANO, Matteo Lapo BOZICEVICH, Lorenzo GIORDANI, Lorenzo TEDESCHI e Thomas VIGNOLI spezzino doc.

Accompagnati dal Team Manager Christian CASTAGNA e dai DS Giuseppe DI FRESCO Christian BENENATI in queste due sedute i ragazzi hanno svolto test individuali per permettere al CT Marco VILLA di conoscerli meglio e valutare se hanno qualità atletiche per essere inseriti nella ristretta rosa dei nomi dai quali usciranno gli atleti che formeranno la Nazionale Azzurra che parteciperà ai prossimi Campionati Europei e Mondiali.

Grande soddisfazione per i tecnici del CASANO in quanto al termine dei test Marco VILLA ha espresso un primo giudizio positivo sulle qualità dei quattro ragazzi, tanto è vero che li vuole a MONTICHIARI anche il prossimo sabato 13 giugno.

Con il COVID 19 dopo avere pedalato per circa tre mesi solo sui rulli, riprendere l’attività agonistica con questa esperienza in odore di nazionale ha contribuito a risollevare il morale dei ragazzi che si stanno impegnando al massimo per raggiungere l’ambizioso obiettivo della maglia azzurra.