Giro della Lunigiana, oggi i 113 chilometri della Casette-Casette

Lunigiana - Oggi appuntamneto con la 3^ tappa del 44° Giro della Lunigiana, organizzato dal Casano SSD e in programma dal 29 agosto al 1 settembre. Corridori saranno impegnati nella frazione più lunga, la Casette - Casette di 113.5 km con partenza alle ore 13:30. Al comando il tedesco Marco Brenner.



TRAGUARDI VOLANTI E GPM



Due i traguardi volanti della frazione di oggi, entrambi posti a Massa in Piazza Liberazione al km 31.3 e al km 89.7. Due i GPM di 2^ categoria, ovvero le due ascese di La Foce al km 26.8 e al km 85.2, e due GPM di 1^ categoria, l'Evam al km 52.5 e l'ascesa che porterà i corridori fino al traguardo.



PERCORSO



La tappa di oggi rappresenta uno dei piatti forti del Giro della Lunigiana 2019 ed è stata resa ancora più dura rispetto alla scorsa edizione. Laddove si consumò lo splendido duello tra Remco Evenepoel e Karel Vacek nel 2018 ci si giocherà una grossa fetta di classifica generale con il doppio passaggio sulla Foce, già affrontata nella 1^ tappa, inframezzata dalla salita dell'Evam, 1.9 km all'11.5%, salita classica del Gp della Liberazione di Massa di aprile. Dopo aver affrontato per la seconda volta l'ascesa della Foce ci saranno 25 km da percorrere per arrivare all'imbocco dell'ultima ascesa di giornata che porterà i corridori fino al traguardo di Le Casette, 3.2 km all'8.1%.



DOVE VEDERLA



La corsa andrà in onda in differita alle ore 20:20 su Tele Iride - Canale 96 del Digitale Terrestre, alle ore 21:00 sulla pagina Facebook Ciclismo.live e alle ore 22:00 su Teleriviera, Canale 218 DTT Toscano / 97 DTT La Spezia