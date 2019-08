Giro della Lunigiana, Remco Evenepoel sugli scudi

Lunigiana - Il Giro della Lunigiana non si smentisce mai. Anche l’ultima 43a edizione ha avuto un grande vincitore, Remco Evenepoel che da Juniores è passato direttamente professionista e a soli 19 anni ha vinto la “Clasica di San Sebastian”, gara World Tour, vincitore in particolare della seconda tappa denominata "Memorial Massimo Vanello". Migliore consacrazione non poteva avere per la sua ripartenza se non quella di fare indossare la maglia in ricordo di Massimo Vanello a Remco Evenepoel al quale facciamo un grande in bocca al lupo per la sua carriera che sia piena di successi, ma sempre con quel sano spirito sportivo che ha contraddistinto la sua partecipazione e quello della sua squadra al Giro della Lunigiana 2018. Un ringraziamento va alle istituzioni a partire dalla Regione Liguria per arrivare ai Comuni della Province della Spezia e Massa Carrara che con il loro sostegno alla manifestazione hanno permesso di avere questo grande momento di sport, con la certezza che tale sostegno non verrà a mancare agli organizzatori delle prossime edizioni del Giro della Lunigiana.