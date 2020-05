Francigena Half Marathon annullata per colpa del Covid-19

Lunigiana - Gli amanti della natura e delle camminate devono rassegnarsi: come facilmente pronosticabile vista la pandemia da coronavirus in corso, la Francigena Half Marathon 2020 non si farà. Per l'ormai tradizionale manifestazione estiva lunigianese - che nel suo tracciato più ampio conduce dall'Appennino a Pontremoli attraverso un tragitto di 28 chilometri - si dovrà attendere molto probabilmente il 2021. Si parla infatti di Fhm "annullata" sulla pagina ufficiale dell'evento, definizione che, per quest'anno, lascia poco spazio alla speranza. Appuntamento al 2021.