Fervono i preparativi per "Corrilunigiana" in memoria di Franco Codeluppi

Lunigiana - Come è ormai tradizione, il mese di marzo segna la ripresa dell’attività podistica competitiva correlata alle gare inserite nel circuito del "Corrilunigiana/Memorial Franco Codeluppi", giunto alla sua trentaduesima edizione. Il programma della kermesse agonistica, per questo 2018, è leggermente meno impegnativo rispetto alle annate precedenti, con trentuno appuntamenti inseriti nel calendario: si inizierà domenica 11 con la “7^ Corri per Aulla/Trofeo Avis”, che slitta rispetto alla consueta collocazione prevista per la prima domenica del mese a causa della concomitanza con le elezioni politiche, e si continuerà per gli otto mesi seguenti fino a giungere alla gara conclusiva del circuito, ossia la “Corsa delle Castagne”, che si svolgerà a novembre a Fivizzano, con un calendario di ben 31 gare.



La consuetudine vuole qualche cancellazione e alcune new entry nel complesso percorso che spingerà a correre in alcune località molto frequentate ed in altri piccoli ed affascinanti paesi dell'entroterra lunigianese: le più importanti rinunce riguarderanno la "Riedizione della Marcia della Madonna Pellegrina" di Serricciolo, la "Riedizione dei Sette Campanili", che veniva organizzata a Bagnone, la "Strasassalbo", la "Correre Colla", la "Ritroviamoci a Gorfigliano" e la "Corri per le Colline di Nave", che erano allestite nelle omonime località, ed il "Lunigiana Trail" di Soliera. Per quanto riguarda gli ingressi più rilevanti, menzioniamo la "3^ Lido Run", che si terrà a Lido di Camaiore il prossimo 22 aprile, la "7^ edizione In ricordo di Francesco", inserita per il 27 maggio a Sassi di Molazzana (LU) ed una nuova manifestazione, la "SettePonti", che permetterà a Pontremoli di avere una seconda competizione podistica in calendario, programmata per il 5 agosto, inoltre il 30 settembre la gara 4^ Trofeo Avis di Castelnuovo Magra ( Colombiera ) sara campionato regionale UISP per 10000 metri. Concludiamo la presentazione del "Corrilunigiana" segnalando due iniziative particolari, parallele al circuito, che Enzo e Massimo Codeluppi stanno curando con la consueta attenzione e dedizione, grazie anche al supporto dei propri collaboratori e dell'Amministrazione Comunale di Tresana: il 1° maggio, con partenza alle ore 9:30, il Parco Fiera di Barbarasco ospiterà una gara agonistica ed una passeggiata amatoriale dedicate alla raccolta fondi di beneficenza in supporto all'operatività dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.



Si tratta di un'iniziativa solidale degna di nota, perfettamente consona con l'attività promozionale dedita ai bambini che è sempre stata un punto fermo dell'organizzazione di queste manifestazioni, per la quale auspichiamo la massima partecipazione di tutti coloro che intendano trascorrere una mattinata in amicizia in una splendida location a stretto contatto con la natura, e la 2^ Flash Kids, gara su 50 metri in linea solo per bambini nati dal 2007 al 2013,organizzata dallo sponsor del circuito Sporlife Castelnuovo Magra, col patrocinio del Corrilunigiana e della società Pro Avis Castelnuovo Magra.



(foto: repertorio)