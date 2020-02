E' fondamentalmente derby per il Podenzana Volley

Lunigiana - Un derby in sostanza per la vicecapolista Podenzana Volley alla 16esima giornata del campionato di serie D ligure femminile, Girone B, poiché a Barbarasco arriva il Centro Volley Spezia: in pratica la seconda squadra di quell’Autorev militante in B2. Rossoblù probabilmente al completo al di là di quel paio di assenti che, sul parquet, non si vedranno in linea di massima più (a causa di infortuni) sino alla prossima stagione pallavolistica.

Si gioca alle ore 21 e arbitra Marco Pantani. Chissà che per le podenzanesi non sia occasione propizia per avvicinarsi ulteriormente alla capoclassifica Paladonbosco Genova, attesa da altro derby in casa dell’ Acli S. Sabinaquarta in classifica, a Quarto...



A proposito questi infine gli altri match in programma in quella che è la 5.a giornata del girone di ritorno; Acli Santa Sabina Ge-Paladonbosco, Agv Campomorone-Normac Albaro, Hyposense Albaro-Tecnocasa Chiavari, Lunezia-Cus e Serteco School Genova-Psm Rapallo.