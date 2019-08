Da Ponomar a Tedeschi, la startlist per il Giro della Lunigiana

Lunigiana - La presentazione di ieri sera a Fiumaretta ha aperto ufficialmente il Giro della Lunigiana 2019 che da domani 29 agosto a domenica 1° settembre metterà in mostra quasi tutto il meglio del ciclismo europeo a cominicare dal Campione Europeo Andrei Ponomar che avrà il dorsale numero 1. Domani alle 13:15 il via ufficiale con la prima tappa da Lerici a Pegazzano di La Spezia con arrivo situato davanti allo storico Museo del Ciclismo.



La gara, proveniente da Lerici, raggiunge Viale San Bartolomeo (località Muggiano) alle 13.30 circa e prosegue per Viale San Bartolomeo sino a Viale Italia per poi proseguire in direzione Migliarina, Bivio Cento, Via Buonviaggio e Val di Vara. La manifestazione rientra nel territorio comunale alle ore 15.25 circa, attraverso il valico della Foce per poi proseguire in direzione mare sino a svoltare a destra in Via Monfalcone, poi via Sauro, via Filzi, salita di Biassa, discesa da via delle 5 Terre, semaforo di Fabiano e arrivo previsto in via Dei Pioppi all'altezza del nuovo Museo del Ciclismo, previsto tra le 15.45 e le 16.10. All'approssimarsi del transito dei concorrenti è prevista la chiusura del traffico, nelle zone interessate, di circa 15/20 minuti. È inoltre disposto il divieto di fermata in via Dei Pioppi già da mercoledì 28 per consentire l’allestimento della zona d’arrivo. In ultimo, dalle ore 7 di giovedì 29 è previsto il divieto di fermata in via Monfalcone nel tratto compreso tra via Genova e via Della Ghiara e in via Filzi nel tratto compreso tra via Baracchini e via Mameli. Il Corpo di Polizia Municipale provvederà a sorvegliare gli incroci semaforizzati presenti lungo il percorso nonché altre intersezioni di particolare rilevanza, con l’impiego di circa 45 agenti. Per quanto riguarda Lerici, alle 13 alle ore 13.45 divieto di transito in Via Gozzano e Via degli Scoglietti per passaggio atleti; dalle ore 8 alle ore 14 divieto di sosta nel parcheggio dei motocicli adiacente all'Hotel Shelley di Lerici.