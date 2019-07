Corrilunigiana, a Comano non mancano le soddisfazioni spezzine

Lunigiana - Nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio si è svolto il 9°Trofeo San Giorgio- Avis, gara podistica competitiva di circa km 11 presso gli impianti sportivi comunali. Molti i partecipanti provenienti dalla Toscana e dalla Liguria, accolti da un rinfrescante temporale ma che non ha trovato impreparata l’ormai rodata organizzazione del team della Polisportiva San Giorgio. La gara è stata vinta da Daniele Conte (Atl. Livorno), con il tempo di 43’54” minuti. Al 2° posto si è piazzato il tre volte campione mondiale della 100 km. Giorgio Calcaterra 46’02”. Terzo è arrivato Saverio Crocetti 46’39” (Pro Avis Castelnuovo M.).



Nelle altre categorie: in cat. “C” dopo Conte, 2° Guglielmo Meruzzi 49’00” (Afaph), 3° Fabrizio Calevro 50’06 (Asd Golfo dei Poeti); in cat. “D” dopo Crocetti, 2° Simone Donati 49’14” (Asd Golfo dei Poeti), 3° Andrea Farina 49’53” (Asd Golfo dei Poeti); in cat. “E” dopo Calcaterra, 2° Davide Pruno 47’32” (Atl. Favaro), 3° Luca Capineri Tosetti 49’55” (Asd Golfo dei Poeti); in cat. “F” 1° Franco Bartelloni 49’02” (Stracarrara), 2° Antonio Musetti 49’45” (Apuania Outdoor), 3° Fabio Vannini 51’33” (Atl. Casone); in cat. “G” 1° Moreno Musetti 51’34” (Pro Avis), 2° Romano Bichi 52’05” (Afaph); 3° Rodolfo Gagliardi 57’24” (Pol. Madonnetta); in cat. “H” 1° Vittorio Zavanella 55’39” (Pro Avis), 2° Maurizio Adorni 56’24” (Spezia Marathon); 3° Gianni Moggia 56’39” (Orecchiella); in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 55’06” (Pro Avis), 2° Euro Puntelli 01:02:57 (Asd Golfo dei Poeti), 3° Ilio Gerini 01:15:51 (Asd Golfo dei Poeti); in cat. “L” 1° Claudio Cevasco 01:00:33 (Atl. Favaro), 2° Rinaldo Cherubini 01:06:19 (Pol. Madonnetta), 3° Vincenzo Anfuso 01:08:17 (Zeloforamagno).



La prima arrivata tra il gentil sesso è Isabella Morlini in 50’24” (Pro Avis) , 2° posto per Isabella Pellegrini 56’16” (La Galla Pontedera) ed al 3° posto Brizzi Giada 58’27” (Spezia Marathon).

Nelle altre categorie: in cat. “O” dopo Giada Brizzi, 2^ Alice Arena 01:12:01 (Asd Golfo dei Poeti), 3^ Elisa Cosini 01:12:30 (Spezia Marathon); in cat. “P” dopo la Morlini e la Pellegrini, 3^ Monica Arcangeli 01:00:40 (Pro Avis); in cat. “Q” 1^ Cristina De Rocco 01:00:11 (Pro Avis), 2^ Patrizia Tornaboni 01:24:32 (Asd Golfo dei Poeti).





Il via alla competizione è stato dato dal nuovo sindaco di Comano, Antonio Maffei; dopo un percorso molto impegnativo, un buon e ricco ristoro aspettava l’arrivo degli atleti, a seguire le premiazioni di rito coi meritatissimi premi ai vincitori delle varie categorie del CorriLunigiana, AVIS e Trittico Malaspina (la consegna degli attestati e relativa estrazione dei pettorali si svolgerà giovedì 25 luglio a Fivizzano in occasione della “Stranotturna del Vino”).



Inoltre, novità di quest’anno, è stata la passeggiata non competitiva ed un Menu Dynamo Camp dedicato nelle varie attività ristorative comunali (Casa Turchetti, Galletti, Da Federici, Di…Vino, Elisa) dando la possibilità ai partecipanti di donare e sostenere il progetto. –“Grazie per l’ospitalità, siete stati tutti campioni di solidarietà” –afferma il referente zonale del progetto, Roberta Vallini.



Presenti moltissimi bambini che hanno potuto altresì cimentare le proprie qualità e nello stesso tempo divertirsi in vari percorsi all’interno del campo sportivo adibito per l’occasione come un vero campo di atletica leggera.

Nella categoria “A” 1° Nicolò Codeluppi (Asd Corrilunigiana), 2° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese), 3° Andrea Bignami (Stracarrara); in cat. “B1” 1° Jacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese), 2° Gabriele Giannetti (Afaph), 3° Andrea Palma (Afaph); in cat. “B2” 1° Simone Ferdani (Pol. Pontremolese), 2° Thomas Lombardi (Only Sport), 3° Lorenzo Cardellini (Asd Castello di Montichiaro); in cat. “M” 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Ilaria Magnani (Pol. Pontremolese), 3^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese); in cat. “N1” 1^ Stella Pastina (Atl. Lunezia), 2^ Martina Magnani (Pol. Pontremolese), 3^ Asia Ridolfi (Afaph); in cat. “N2” 1^ Sofia Leoncini (Atl. Lunezia) , 2^ Linda Leoncini (Atl. Lunezia).





“Si ringraziano, la MUKKI per la donazione di prodotti sia per il pacco gara che per il ristoro, gli sponsor sostenitori (Agriflora, Play Hard, Filippi Abbigliamento, Agriturismo i Chiosi, Fattoria Rosy) ed i coadiutori/collaboratori di questo triennio legati al progetto (i Sindaci, prima Cesare Leri poi Antonio Maffei, PNATE, AVIS, Dynamo Camp. Croce Azzurra Comano, Pro Loco G.Mori, ASD Comano, Pro Loco Castello di Comano) che, dopo tre diversi percorsi suggestivi all’interno del territorio comunale, ci riporterà alla conquista del Monte Giogo con la terza edizione della “Porta del Cielo” (ex base Nato, i cosiddetti Radar) e lo faremo con la promessa di raggiungere la massima partecipazione di tutti, in primis con l’aiuto di un grande amico, presente anche quest’anno inaspettatamente, come l’ultra-maratoneta e campione mondiale Giorgio Calcaterra; vi aspettiamo per un grande 2020!” –conclude il vicesindaco di Comano, Francesco Fedele.

Prossimo appuntamento per la 17^ prova del Corrilunigiana si svolgerà domenica 21 luglio con partenza alle ore 9,00 presso le cave di Fantiscritti con un suggestivo percorso tra le famosissime montagne bianche.

Per info e news: www.corrilunigiana.it