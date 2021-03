Cerreto Laghi chiude le piste anche agli sci club: stagione finita

Lunigiana - "Da lunedì 8 marzo gli impianti saranno chiusi, questo sarà l'ultimo weekend di allenamenti. Ci dispiace davvero ma dal momento che gli impianti non potranno essere aperti ai turisti amatoriali e visto l'aggravarsi della pandemia e dei contagi anche nella nostra zona, con grande senso di responsabilità e con grande dispiacere, siamo costretti a chiudere gli impianti sciistici". Così annunciano quelli di Turismo Appennino, al termine di una stagione baciata da una neve come non se ne vedeva da decenni ma castrata dalla pandemia. "In questa stagione davvero difficile ed economicamente drammatica abbiamo dato sempre il massimo, il 100% delle nostre energie e delle nostre forze per far sì che gli impianti sciistici dessero un impulso alla nostra economia. Ogni nostra scelta è stata fatta con l'intento di valorizzare, anche in un periodo così duro, Cerreto Laghi". Domani in compenso una gradita visita, quella dell'ex olimpionico Giuliano Razzoli che si allenerà sulla pista 2.