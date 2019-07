Ben 160 corridori per la “6^ Stranotturna del vino”

Lunigiana - Serata molto calda, quella di venerdì 26 luglio, a Fivizzano che non ha comunque fermato circa 160 atleti giunti da ogni parte della Toscana per rendere omaggio alla “6^ Stranotturna del vino”, una cornice notturna ben orchestrata dal patron Maurizio Cardellini.

Presenti anche quasi 50 piccoli atleti che si sono molto divertiti in un percorso saliscendi impegnativo.

Nelle categoria “A” 1° Nicolò Codeluppi (Asd Corrilunigiana), 2° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese), 3° Andrea Bignami (Stracarrara); in cat. “B1” 1° Jacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese), 2° Leonardo Marchetti (Afaph), 3° Gabriel Goga (Afaph); in cat. “B2” 1° Simone Ferdani (Pol. Pontremolese), 2° Thomas Lombardi (Only Sport), 3° Leonardo Cardellini (Asd Castello Montichiaro); in cat. “M” 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Ilaria Magnani (Pol. Pontremolese), 3^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese); in cat. “N1” 1^ Stella Pastina (Atl. Lunezia), 2^ Alice Barsottini (Asd Strafossone), 3^ Martina Magnani (Pol. Pontremolese); in cat. “N2” 1^ Sofia Leoncini (Atl. Lunezia), 2^ Linda Leoncini (Atl. Lunezia), 3^ Martina Bertocchi (Atl. Lunigiana)

Alle 20,45 da piazza medicea, nel centro storico di Fivizzano, il presidente dell Avis locale dava il via alle danze, gli atleti subito scatenati nella prima salita che portava al primo passaggio all'arco gonfiabile, tutti ben riuniti ma con già due atleti a scandire le danze.

Primo dei quattro passaggi per un totale di Km 8 e il giovanissimo Samuele Cassi 28’51”(Toscana atletica futura) è subito in primo piano per involarsi verso la vittoria, seguito da Alessandro Calzolari 29’08”, Luca Silvestri 29’51”(Orecchiella Garfagnana) davanti al compagno di colori Luca Diversi 30’26”, Lino Zano 30’30” (Spezia marathon) , Davide Pruno 30’41” (Arci Favaro) Saverio Crocetti 30’55” (Golfo dei poeti) Mario Viola 31’06” (Spezia marathon) Adriano Mattei 31’12” (Parco alpi apuane).

Giro su giro le posizioni non cambiano e così Cassi arriva in solitario all'arco gonfiabile, che solamente per due secondi non batte record del 2018 di un certo Elia Mozzachiodi Campione Italiano di Triathlon.

Nelle altre categorie: in cat. “C” dopo Cassi, 2° Fabio Mignani 32’11” (Atl. Livorno), 3° Filippo Cantarini 32’21” (Spezia Marathon); in cat. “D” dopo Crocetti, 2° Andrea Farina 32’33” (Golfo dei Poeti), 3° Simone Donati 32’34” (Golfo dei Poeti); in cat. “E” 1° Calzolari, 2° Zano, 3° Pruno; in cat. “F” 1° Silvestri, 2° Diversi, 3° Roberto Cardosi 31’12” (Parco Alpi Apuane); in cat. “G” 1° Moreno Musetti 33’06” (Pro Avis Castelnuovo magra), 2° Romano Bichi 33’29” (Afaph), 3° Roberto Tavilla 33’37” (Spezia Marathon); in cat. “H” 1° Maurizio Adorni 36’08” (Spezia Marathon), 2° Luciano Bianchi 36’31” (Parco Alpi Apuane); 3° Lucio Cupelli 36’53” (Atl. Casone); in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 35’52” (Pro Avis), 2° Michele D’ Alvano 37’20” (Atl. Cascina); 3° Euro Puntelli 39’09” (Golfo dei Poeti); in cat. “L” 1° Claudio Cevasco 39’45” (Atl. Favaro), 2° Luigi Vannini 42’47” (Pro Avis), 3° Giuseppe Giannoni 48’57” (Pro Avis).

Discorso uguale anche per il gentil sesso dove l'atleta della Strafossone Elena Bertolotti detta la legge del più forte facendo anche lei gara in solitaria terminando la sua fatica in un ottimo 35’01” dietro una ritrovata Milena Santunione 35’33” (Polisportiva Madonnetta) che questa sera volava sulle strade di Fivizzano, subito dietro una superlativa Isabella Pellegrini 35’45” (La Galla Pontedera), Roberta Locatelli 35’51”(Atl. Paratico) Sara Tognini 36’31” (La Galla Pontedera).

Nelle altre categorie: in cat. “O” dopo la Santunione, 2^ Giada Brizzi 37’32” (Spezia Marathon), 3^ Chiara Cecchinelli 39’10” (Pro Avis); in cat. “P” 1^ Bertolotti, 2^ Pellegrini, 3^ Locatelli; in cat. “Q” 1^ Roberta Pieroni 37’22” (Gs Orecchiella), 2^ Flavia Cristianini 37’51” (Lucca Marathon), 3^ Cristina De Rocco 38’36” (Pro Avis).

Quindi Fivizzano in festa per una notte, bellissime le premiazioni con prodotti alimentari di alta classe con pancette nostrane.

Prossima tappa “la ventesima”, la carovana del Corrilunigiana si sposta in garfagnana e precisamente a Sassi di Molazzana sabato 3 agosto alle ore 18,00 per il “15° Trofeo Lino Micchi “ con percorso di Km 8.



Per info e news: www.corrilunigiana.it