Befana sugli sci al Cerreto

Lunigiana - Dopo il pienone di Natale e Capodanno, a Cerreto Laghi ci si appresta a vivere l’ultima delle grandi feste di inizio anno: la Befana. Una tradizione molto sentita soprattutto in questa zona dell’Appennino a cavallo fra la Toscana e l’Emilia. E naturalmente – vista la presenza di neve in abbondanza – sarà una Befana da vivere sci ai piedi, con tutti gli impianti di risalita aperti e piste perfettamente innevate e battute.

La Befana per i più piccoli. Il primo appuntamento con la vecchina più amata dai bambini sarà per sabato 6 gennaio alle ore 16, quando all’improvviso - nella zona del lago di Cerreto – la Befana apparirà con la sua scopa e le sue dolci sorprese oltre ad animare il pomeriggio con giochi e divertimento. A tutti i bambini presenti, infatti, porterà gustose delizie (ma, per i più bricconcelli, non mancherà il carbone).

La fiaccolata della Befana. Il momento più suggestivo sarà però intorno alle 18, quando dal rifugio della Piella – ai piedi del monte Nuda – partirà la fiaccolata con protagonisti i maestri della scuola italiana di sci di Cerreto Laghi. Un lungo corteo che arriverà proprio ai piedi degli impianti di risalita (e in riva al lago) per la gioia di grandi e piccini.

La Ciaspolata dei laghi. Ma le attrattive di Cerreto Laghi per questo lungo weekend dell’Epifania non si fermano qui. Domenica 7 gennaio l’Ufficio informazioni turistiche (Uit) di Cerreto organizza infatti la Ciaspolata dei laghi, un lungo e affascinante circuito con partenza e arrivo al paese che – nel giro di un paio d’ore – permetterà di scoprire tutti i laghi del comprensorio di Cerreto con le ciaspole ai piedi. Il ritrovo è fissato per domenica alle 9,45 all’ufficio Uit con partenza un quarto d’ora più tardi, ma occorre prenotarsi il giorno precedente al 338 4065871 (il costo è di 5 euro più, per chi non ne fosse dotato, l’eventuale affitto delle ciaspole).



Pattini ai piedi. E per chi agli sci preferisce i pattini, da tenere conto che in questi giorni è aperto anche il Palaghiaccio, altro fiore all’occhiello di Cerreto Laghi. L’impianto che si trova all’ingresso del paese, dotato di ampio parcheggio, resta infatti funzionante e disponibile sia per chi è dotato di pattini che per chi deve affittarli in loco.

Snow-web. Per tutti i dettagli su apertura piste, previsioni meteo, offerte e tutto ciò che riguarda il comprensorio sciistico di Cerreto Laghi è possibile consultare anche il sito www.cerretolaghi.info oppure le pagine Facebook Cerreto Laghi e Palaghiaccio Cerreto Laghi.