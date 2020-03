Aulla, il virus fa saltare la partita della Nazionale cantanti del 18 aprile

Lunigiana - In accordo tra il Comune di Aulla, la Nazionale Italiana Cantanti e il Premio Lunezia, che l'evento calcistico a favore del piccolo Francesco, previsto il 18 Aprile allo "Stadio Quartieri" di Aulla, è stato rinviato a data da stabilirsi per l'emergenza sanitaria in corso.

"Confermiamo la volontà della Nazionale Italiana Cantanti e del Premio Lunezia di realizzare ad Aulla, in tempi adeguati, questa speciale manifestazione. Si ringrazia la fondamentale partecipazione della Pubblica Assistenza Croce Bianca, SSD Aulla Sport, Lions Club Lunigiana, "CB" Claudia Bedini Ingegnere, Demy Hotel, Ass. Cult e le attività di operatori locali tra cui Katia Pecini e Cristina Malatesta. Nuovi aggiornamenti saranno comunicati appena possibile, i biglietti venduti rimangono validi per la nuova data.Tutte le persone, istituzioni e associazioni coinvolte restano in attività per la programmazione della nuova data", si legge nella nota del Comune aullese.