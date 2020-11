Arrivato il materiale per creare la nuova pista facile a Cerreto Laghi

Lunigiana - Seconda spolverata di neve sull'Appennino. Da questa notte è in corso una copiosa nevicata a Cerreto Laghi, il comprensorio sciistico tanto agli spezzini, dopo la prime precipitazioni di ottobre che erano state cancellate dal rialzo termico dei giorni successivi. La stagione degli amanti degli sport invernali si aggrappa alla speranza che questa nuova ondata di freddo permetta di creare il fondo su cui basare il lavoro dei cannoni per la creazione della neve artificiale. E ovviamente si guarda all'evoluzione della pandemia.

In ogni caso a Cerreto Laghi si vive con ottimismo il momento, che vede peraltro partire i primi lavori per la creazione del nuovo impianto di risalita da Vallefonda. In questi giorni sono stati consegnati i piloni e le sedute che saranno l'architrave di una pista per principianti. Il proseguimento della Belfiore, che parte da circa 2mila metri di altitudine e risulterà allungata di oltre 300 metri.