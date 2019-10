Ancora una vittoria per il Podenzana Volley

Lunigiana - Dopo il 3-1 inflitto all’ Orsaro a Filattiera, sempre in amichevole precampionato e ancora a domicilio il Podenzana Volley ha battuto un’altra compagine di Serie D toscana e cioè il Versilia a Querceta, per 2-1 dato che erano stati concordati a priori 3 set.

Nel frattempo il sodalizio rossoblù diffonde l’organigramma dirigenziale per questa stagione sportiva 2019/20 con Claudio Baldassini presidente e Marco Storti “vice”, quest’ultimo inoltre dirigente responsabile della 1.a squadra che si appresta alla Serie D femminile ligure, dell’ Under 18 e della compagine podenzanese di 2.a Divisione; mentre Under 16 e complesso di 3.a Divisione da quest’ anno fanno capo a Mirco Tognoni.

Dirigente responsabile di Under 12 e 13, oltre che della Scuola di pallavolo S3 che poi è il Minivolley è invece Luciano Giubilato, poi Cristina Mascia è il segretario e Alessandra Podenzana il tesoriere, Nella dirigenza pure Alessandro Reburati e Alessandro Ruggeri.

Passando all’organico tecnico: il nuovo allenatore della Prima squadra è Nicolò Caselli a lungo già nel “vivaio” di Zephyr Valdimagra e Lunezia, l’esperto Rodolfo Orsingher che ritorna alla corte del Volley Podenzana dopo diversi anni è il direttore tecnico di tutto il Settore giovanile e seguirà Under 13, 16 e 18 nonché 2.a e 3.a Divisione…coadiuvato da altri 2 tecnici qualificati quali Alessia Barbieri e Davide Cozzani che seguiranno rispettivamente “U12” e Scuola di pallavolo S3, ove la Barbieri è altresì responsabile tecnica col supporto di Elisa Storti, Maddalena Boricean e dell’onnipresente Faouzi Badr. Inoltre Cozzani seguirà ed è responsabile della Scuola di volley S3 di Licciana Nardi. Da sottolineare che la Barbieri e la Boricean giocano nella medesima 1.a squadra. Ancora Sabrina Arrigoni la fisioterapista per tutti.

Infine ufficializzato lo stesso parco-giocatori della Prima squadra che ritenterà la scalata alla C già mancata di pochissimo nella scorsa annata, è sostanzialmente la stessa con una variazione al palleggio, dove a far compagnia a capitan Barbieri non ci sarà più la Graziani, bensì quella Giorgia Ruffini (ex Lunezia e Valdimagra nonché persino con della Serie B1 alle spalle) la quale di sicuro è un arrivo molto importante. Ma vediamo di seguito l’intera “rosa”.

Palleggiatori - Barbieri e Ruffini / Opposti – Bartoli e Leonardi F. / Centrali - Allegretto, Baldi, Giovanelli / Schiacciatori - Boricean, Brusoni, La Mattina e Taddei / Liberi - Gerali e Leonardi J.

Per concludere a seguire com’è andata col Versilia a Querceta.

VERSILIA - PODENZANA 1 - 2

SET: 23-25 in 24 minuti / 25-21 in 21 / 25-27 in 25.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 5, Leonardi F. 11, Barbieri 4, Allegretto 3, Giovanelli 5, Baldi 8, Brusoni 2, Bartoli 0, Boricean 7, Taddei 0, Leonardi J. e Gerali liberi. All. Caselli.

VERSILIA: Vicari, Guttadauro, Bertellotti, Pelliccia, Catalano, Salvia, Passerai, Gianni, Giordano, Boschi e Corotti liberi. All. Roni.

ARBITRO: Bascherini.

Per la cronaca Ruffini al palleggio e Francesca Leonardi (talvolta spostata opposto) in alternanza con capitan Barbieri in diagonale, al centro la Allegretto e la Giovanelli e presto s'e' vista pure la Baldi, di banda la Brusoni e la Boricean e hanno fatto capolino anche la Bartoli e la Taddei; liberi dapprima Jessica Leonardi e quindi la Gerali.