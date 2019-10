Al Cerreto un corso per conduttore di dual ski

Lunigiana - Si chiama Dual Ski e permette a tutti di godersi una discesa sulla neve. Brevetto dell'azienda francese Tessier, apre le porte dello sci anche a persone con gravi disabilità, ma richiede una preparazione specifica per poter essere utilizzato. A Cerreto Laghi, per iniziativa di Gast onlus (Giochiamo anche se triboliamo) di Reggio Emilia, dal 20 al 22 dicembre prossimo, si terrà una tre giorni di corsi ed esami per formare nuovi accompagnatori. Il corso, tenuto da Nicola Busata, formatore Tessier, formatore maestri di sci rilascerà a coloro che supereranno l’esame pratico l’ultima giornata del corso il patentino “pilota dual-ski Tempo Tessier”. Gli ausili della ditta Tessier sono omologati dalla motorizzazione francese, sono marchiati CE e sono riconosciuti come dispositivi medici per persone con disabilità.

La formazione prevede una durata che va dalle 7 alle 14 ore, con un maestro ogni sei persone e di conseguenza tre ausili. Il certificato di formazione è emesso direttamente dalla ditta Tessier ed è un attestato che certifica che la persona ha frequentato un corso specifico e conosce perfettamente l’attrezzatura e il suo corretto utilizzo. A superamento dell’esame finale viene rilasciato un tesserino che attesta la formazione che può essere esibito per certificare le capacità di utilizzo. L'iscrizione al corso ha un costo di 50 euro.



info gast@gastonlus.org