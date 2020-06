Viviani e Pucciarelli: "Via i detriti del ponte dall'alveo del Magra"

Lunigiana - “È bastata la prima allerta gialla per mandare in tilt tutta la viabilità della vallata al confine tra Liguria e Toscana e per assistere alla sommersione dei detriti del ponte di Albiano, crollato due mesi fa e ancora nell’alveo del Magra. Il governo deve intervenire subito nella rimozione di quello che rimane del ponte: è vergognoso che dall’8 aprile a oggi non sia stato rimosso neppure il furgoncino travolto nel crollo. Ricordiamo che per la rimozione dei detriti del Ponte Morandi a Genova, infrastruttura decisamente più imponente del ponte di Albiano, le operazioni partirono dopo poche settimane, col dissequestro della zona da parte della procura, grazie all’impegno del commissario Bucci per accelerare il più possibile la messa in sicurezza della zona da rischi alluvionali. Cosa aspetta ancora il commissario Rossi, scelto dal governo, per intervenire? Non è accettabile che ci vogliano sei mesi per i primi interventi. La viabilità è già in tilt: occorre iniziare dalla realizzazione delle rampe per la A12 e con la A15. Bisogna procedere subito, nella stagione estiva, prima delle grandi piogge autunnali ”. Lo dichiarano i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani.