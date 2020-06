Torri: "Il commissario Rossi intervenga subito ad Albiano"

Lunigiana - “Alla prima allerta meteo i detriti del ponte di Albiano Magra sono stati sommersi dal fiume Magra e la viabilità è andata in tilt, anche a causa della chiusura della strada della Ripa. Serve un intervento immediato da parte del governo per la rimozione di quello che rimane del ponte e la realizzazione delle rampe per la A12 e con la A15”.



Lo affermano in una nota gli assessori alla sicurezza del Comune della Spezia Gianmarco Medusei e di Sarzana Stefano Torri, che aggiungono: “Non capiamo cosa stia aspettando il commissario Rossi, nominato dal governo, per intervenire urgentemente. Dall’8 aprile non è neppure stato rimosso il furgoncino travolto nel crollo del ponte. Non è accettabile mantenere nell’incertezza migliaia di cittadini che hanno il diritto a muoversi in sicurezza tra la Val di Vara, la Val di Magra e la vicina Toscana. La soluzione è l’adozione immediata del ‘modello Genova’: dopo il crollo del ponte Morandi le operazioni di messa in sicurezza partirono dopo poche settimane, in questo caso non abbiamo ancora visto nulla. Servono interventi immediati, non parole”.