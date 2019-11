Servizi sociosanitari, Jacopo Ferri: "Come mai l’Asl tarda ad affidarli ai vincitori delle gare?"

Lunigiana - "Da mesi ormai si sono svolte gare pubbliche fondamentali per l’affidamento dei servizi sociosanitari in Lunigiana. Addirittura ad aprile si è svolta quella per la gestione dei Centri educativi ed altro, pochi mesi dopo quelle per i Centri Disabili e per le RSA Pubbliche di Pontremoli, Bagnone e Fivizzano. Eppure, ancora oggi, sembra che per motivi non troppo chiari l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest non abbia consentito i subentri dei nuovi soggetti gestori. Come mai? Quanto costa in termini ritardo di beneficio all’utenza? Quanto è costato e quanto costa all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, e quindi al cittadino, mantenere vecchie gestioni in proroga?". Sono questi gli interrogativi posti da Jacopo Ferri, consigliere comunale di Cara Püntremal.



"Siamo difronte all’ennesima prova di evidente inefficienza, ma se ci fosse anche un danno economico - in tempi in cui all’ospedale di Pontremoli non si possono più nemmeno fare ecografie ginecologiche, le mammografie (eseguite solo ai fini degli screening) ed ecografie all’addome - la cosa sarebbe ulteriormente grave e meritoria degli interventi del caso a tutti i livelli. Per questo - conclude Ferri - Forza Italia presenterà in settimana prossima una interrogazione regionale urgente al presidente Rossi ed all’assessore Saccardi".