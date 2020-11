Rinviata l'elezione del presidente della Provincia di Massa Carrara

Lunigiana - Le elezioni per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Massa Carrara e di consigliere provinciale sono state rinviate: il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, dopo che le aveva indette per il 13 dicembre 2020, con un proprio decreto del 12 novembre ha revocato la convocazione dei comizi elettorali.

"La decisione – spiega la Provincia – è arrivata dopo che il Governo, con un decreto legge dello scorso 7 novembre, ha disposto che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgano entro il 31 marzo 2021 in considerazione della la necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l’anno 2020 siano fatte in condizioni di sicurezza. Successivamente al decreto anche il presidente dell’Unione delle Province d’Italia con una lettera ha invitato le amministrazioni provinciali interessate a revocare il provvedimento di convocazione delle elezioni e a sospendere ogni operazione relativa al voto"