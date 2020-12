Ricciardi: "Dal M5S fari accesi sul caso Serinper"

Lunigiana - "La nostra consigliera in Regione Toscana Irene Galletti ha chiesto una comunicazione urgente al presidente Giani sui fatti relativi all'inchiesta Serinper". Così il deputato Ricciardi, Vice Capogruppo Movimento 5 Stelle Camera.



"I fari restano accesi sui fatti riguardanti la provincia di Massa, dove sono coinvolti minori e famiglie disagiate, che stanno cominciando a rilasciare testimonianze a dir poco preoccupanti. Nel frattempo, ben due strutture ritenute non idonee sono state chiuse e gli ospiti trasferiti. Spero fortemente che il Presidente della Giunta Toscana Eugenio Giani faccia il possibile per chiarire almeno gli aspetti legati alle autorizzazioni che competono la Regione Toscana. Al momento quello che preoccupa, oltre alla salute fisica e mentale dei minori ancora ospiti delle strutture, è anche la situazione legata al congelamento dei conti della Serinper: il blocco degli stipendi per dei dipendenti della cooperativa, e la difficoltà quindi per l’approvvigionamento di cibo per le strutture ancora abitate.

Un tavolo urgente è atteso nelle prossime ore, ne seguiremo attentamente gli sviluppi". conclude Ricciardi.