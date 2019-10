Punto nascite Pontremoli, Ferri (FI): "No a figli e figliastri"

Lunigiana - "L’Emilia Romagna si sta attrezzando per riaprire i punti nascita in aree montane e/o interne, la Regione Toscana sembra fare altrettanto, però con l’occhio un po’ strabico: Piombino SI, Pontremoli-Lunigiana NO. Il percorso avviato per Piombino è un percorso corretto che vuole rendere giustizia ad un territorio che da tempo avanza richieste circa la necessità di ragionare con la giusta elasticità e la corretta garanzia di sicurezza affinché sia rivisto il numero dei parti necessari per mantenere attivi o fa ripartire reparti di ostetricia nel tempo chiusi o fortemente ridimensionati tenendo conto, nella verità dei fatti, esclusivamente di fattori economici o politici". Lo dichiara Jacopo Ferri per il coordinamento comunale pontremolese di Forza Italia.

"Non sia fatto però il solito errore – tanto in uso in Regione Toscana - di fare figli e figliastri - continua Ferri -. Il ragionamento da fare e da portare avanti deve riguardare anche altri Ospedali ed anche altri territori: senz’altro il nostro di Pontremoli e della Lunigiana.

Rossi e Saccardi devono finalmente avviare un tavolo più ampio che coinvolga tutte le varie realtà potenzialmente interessate. E’ un dovere dal quale non possono sfuggire, almeno fino a che toccherà a loro governare. Non può essere accettato che continuino a far finta di nulla rispetto alle continue richieste che anche oggi, di fronte alle notizie provenienti da Piombino, vengono rinnovate con forza".