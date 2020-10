Pucciarelli e Viviani: "Albiano, realizzare al più presto rampe A12"

Lunigiana - “Sulla vicenda del ponte di Albiano stiamo assistendo al peggio della burocrazia italiana. A 200 giorni dal crollo siamo ancora in un limbo che sta causando enormi disagi per migliaia di residenti e lavoratori”. Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “Dall’incontro che ieri abbiamo avuto con Anas è emerso ancora una volta un assoluto sbando burocratico e istituzionale: fin dal crollo del ponte sta andando in scena un vergognoso scaricabarile tra istituzioni, senza che nessuno sia ancora riuscito a prendere una decisione concreta a beneficio della viabilità che coinvolge la Val di Magra, la Val di Vara e la Lunigiana. L’ipotesi della costruzione delle rampe sulla A15 è tramontata, chiediamo quindi che vengano realizzate al più presto le rampe sulla A12 che possono portare a un’importante valorizzazione dell’area produttiva della zona”.



“Ora basta chiacchiere, è il momento che tutte le forze politiche si impegnino fattivamente e remino nella stessa direzione mettendo fine a una farsa indecorosa che va avanti da troppo tempo”, concludono Pucciarelli e Viviani.