Progetto di legge contro fascismo e nazismo, raccolta firme in Comune ad Aulla

Lunigiana - Il Comune di Aulla informa i cittadini che presso gli uffici comunali sono depositati i moduli per la raccolta delle firme per il progetto di legge di iniziativa popolare- “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” (Gazzetta Ufficiale n.260 del 20 ottobre 2020).

La sottoscrizione dei moduli potrà essere effettuata, previa esibizione di documento di identità in corso di validità, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio della Segreteria del Sindaco.

Per accedere al Palazzo Comunale è necessario richiedere un appuntamento allo 0187 400210.