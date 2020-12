Pontremoli, sì alla revoca del reparto Covid e all’istituzione del direttore del presidio della Lunigiana

Lunigiana - Il consiglio comunale di Pontremoli ha approvato all’unanimità i due atti con i quali si chiede la revoca della scelta del reparto Covid e l’istituzione della figura del direttore del presidio della Lunigiana (ospedali di Pontremoli e Fivizzano) autonomo e distinto dal direttore del presidio delle Apuane. "Questa proposta nasce dal lavoro fatto insieme a Pontremoli - specifica il segretario Pd, Francesco Mazzoni - spero che in pochi giorni venga approvata in tutti i consigli comunali della Lunigiana. Concretezza e serietà portano risultati. Adesso dobbiamo continuare a seguire insieme ogni evoluzione, pretendendo chiarezza e rigore. Spero che questo sia il primo di una lunga serie di risultati positivi per il territorio. Forse, nell’idea e nella visione di qualcuno siamo marginali, tipi un po’ sempliciotti, “di campagna”. Forse qualcuno pensava di poter imporre le scelte con l’arroganza e la scarsa trasparenza – continua – Forse qualcuno pensa di poterci schiacciare con la forza dei numeri. Sbaglierò, ma sono convito che l’intelligenza, l’onestà e l’unità di intenti, alla fine, portino frutto. La Lunigiana chiede soltanto trasparenza, chiarezza, rispetto delle regole. Con garbo, con stile, ma sono pretese giuste e sacrosante, alle quali il territorio non può rinunciare. Penso che la politica debba tornare a fare questo – conclude Mazzoni – qualche selfie in meno, qualche slogan in meno e qualche ora in più passata a studiare, proporre, decidere".