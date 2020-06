Pontremoli, Mazzoni: "Ferri sorride, ma commercianti e residenti non possono fare altrettanto"

Lunigiana - "La vita delle persone non si cambia con le chiacchiere e con gli slogan, ma con le risposte ai problemi concreti. Cosimo Ferri è molto preso dalla propaganda e dai video, cosa legittima per un politico, però non risolve le questioni e alcune, addirittura, fa finta di non vederle. Sul ponte Zambeccari ammette di non aver fatto nulla. Inizi a dire chiaramente che se la città è in questa situazione è perché per anni il sindaco e l’amministrazione comunale non hanno mosso un dito e non sono stati in grado di custodire il ponte come avrebbero dovuto. Se avessero fatto i controlli quando era il momento non saremmo arrivati a questo punto. Oggi la politica deve risarcire chi ha subito danni e disagi gravi per la chiusura del ponte: attiviamoci per fare istituire un fondo di solidarietà, con misure di aiuto e sostegno a favore di commercianti e residenti". Lo afferma il segretario del Pd di Pontremoli, Francesco Mazzoni.



"Se vogliamo parlare di questioni concrete e dare risposte io ci sono, ma Ferri non può comportarsi come un “capo comitato”: è un politico, ha precise responsabilità, è nella maggioranza di governo, tanto in Parlamento quanto in Regione Toscana. Per questo, non bastano i video", conclude Mazzoni.