Pontremoli, Ferri: “Casani e Biselli inadeguati, abbiano il buon gusto di mettersi”

Lunigiana - Anche in tempi di coronavirus i sapientoni che governano la nostra Azienda Asl ed i nostri Ospedali hanno trovato il modo di annoverare figuracce in grado di far impallidire perfino il goffo operato del Presidente Conte.

Hanno lasciato la popolazione ed i Comuni, per giorni, nella più totale incertezza. Poi nelle kafkiane riunioni di lunedì scorso hanno saputo solo ripetere pappardelle scontate che si leggono da settimane su internet ed incalzati da qualche sindaco giustamente arrabbiato sono andati per lo più in confusione.

Ma tutto questo non sarebbe neppure troppo grave, o meglio, neppure troppo nuovo rispetto all’andazzo a cui siamo abituati nel rapporto con la nostra Azienda (e meno male che ci sono operatori sul campo – a tutti i livelli ospedalieri e territoriali – che reggono con competenza e volontà eccezionali la baracca!) se non fosse che la stessa sorte è toccata ai nostri malcapitati medici di famiglia la cui rilevante importanza è stata relegata dall’Azienda al ruolo di ricettori di una miriade di messaggi email con le solite già citate chiacchere da web, ma che, almeno fino a ieri, pur essendo il front office delle paure e dei bisogni di tutti i mutuati-cittadini, neppure erano stati dotati del minimo materiale utile ad affrontare un qualunque paziente con sintomi sospetti.

Già, mi diranno: ‘Ma le procedure…, ma i protocolli… sono rispettati’. Di sicuro, quelli che questi protocolli li hanno scritti neppure si sono affacciati ‘sul campo’ della vita reale e non si sono resi conto di cosa voglia dire affrontare, per un medico, ma anche per un amministratore o per un volontario, il quotidiano e vero confronto con le patologie, con i problemi e con le paure emersi in una situazione come questa.

E c’è di più!

Alla confusione ed all’impreparazione di base la Direttrice Casani ed il Direttore Biselli hanno voluto aggiungere l’ennesima prova di discriminazione territoriale cercando di impedire che i presidi ospedalieri di Pontremoli e Fivizzano avessero (al pari del NOA dove è già attiva da giorni) almeno la struttura mobile esterna del pre-triage per evitare l’eventuale diffusione del virus nei plessi ove, ovviamente, ci sono molte persone deboli. E pensare che sia Pontremoli che Fivizzano confinano anche con l’Emilia Romagna dove l’emergenza è in questa fase vissuta con numeri e problemi ed ansia maggiori, ma anche con un’altra organizzazione.

Fatto è che da ieri, grazie all’insistenza di qualche sindaco (Pontremoli, Fivizzano e Tresana in particolare), ed a seguito di un tira e molla vergognoso, le tende, pur sistemate da giorni sui camion della nostra preziosa e sempre pronta Protezione Civile, solo dopo il fatidico ordine, sono state scaricate e montate anche fuori dagli ospedali di serie B, ma ancora stamani sostanzialmente non funzionavano a regime: nessun termometro, nessuna indicazione per chi arriva, pochissimo personale, e pare addirittura previsione di turni solo sino alle 21 (perché evidentemente gli scienziati della nostra azienda teorizzano che dopo quell’ora non sia possibile ammalarsi di coronavirus…).

Per non parlare della farsa del numero telefonico, fino a ieri quasi impossibile da contattare e per i fortunatissimi che sono riusciti a prendere la linea spesso è arrivata anche l’offesa di vedersi chiusa in faccia la comunicazione senza aver neppure proferito parola!

E’ veramente troppo per chiunque, figuriamoci per un territorio cannibalizzato dall’Asl e dalla Regione ormai da decenni.

Se Casani e Biselli avessero un minimo di dignità toglierebbero il disturbo in un nanosecondo e non si farebbero più vedere da queste parti se non in altre vesti!



Jacopo Ferri - Forza Italia