Pontremolese, Toninelli convoca un incontro a Roma

L'annuncio del pentastellato Giannarelli alla giornata di sostegno tripartisan promossa da Legambiente. Presente Orlando, animatore del gruppo interparlamentare per il raddoppio. Tanti sindaci, non Peracchini, che non sottoscrive il manifesto.

Lunigiana - “E' urgente sbloccare i lavori di ammodernamento della ferrovia La Spezia-Parma e della sua prosecuzione verso Verona ed il Brennero”. Questa la richiesta uscita oggi dalla Giornata per la Ferrovia Pontremolese, lanciata da Legambiente. “Una richiesta – sottolinea l’associazione - che ha messo d'accordo tutti: parlamentari, assessori regionali e sindaci, in modo trasversale alle forze politiche, pendolari, mondo economico”. Sono stati in tanti, infatti, i rappresentanti delle tre regioni coinvolte a salire sul treno e a darsi appuntamento a Pontremoli.



Oltre a quasi tutti i sindaci della linea - tra era tuttavia assente il primo cittadino della Spezia Peracchini -, sono intervenuti l'Interporto di Parma, l'Autorità Portuale di Spezia e Marina di Carrara, le Regioni Toscana ed Emilia Romagna, le sigle sindacali e di categoria, la Camera di Commercio di Massa-Carrara. La Regione Toscana era presente con l’Assessore ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli ed il Consigliere Regionale Giacomo Giannarelli. Proprio Giacomo Giannarelli (Movimento cinque stelle) ha annunciato durante l’incontro che il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sta organizzando un incontro a Roma dedicato al potenziamento della Ferrovia Pontremolese, convocando le parti, tra le quali RFI. Una chiamata che potrebbe fruttare quei chiarimenti auspicati dall'assessore regionale Giacomo Giampedrone nell'intervista rilasciata a CDS in settimana.





Annuncio che ha trovato terreno fertile tra i diversi parlamentari presenti che hanno già dimostrato la loro disponibilità (tra i quali gli onorevoli Andrea Orlando, Lorenzo Viviani, Giovanni Battista Tombolato, Cosimo Ferri e i senatori Maurizio Campari, e Stefania Pucciarelli). In particolare l'ex ministro della Giustizia, promotore del Gruppo Interparlamentare per la Pontremolese, si è reso disponibile a supportare l’incontro, invitando tutti all’unità bipartisan a favore della linea ferroviaria.



"Troppo spesso vengono promosse opere utili agli interessi di pochi, e dannose per l'ambiente – sottolinea Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana - Quello di cui si è parlato oggi è un intervento in cui vincono tutti. E' utile al clima, al lavoro, alle merci oltre che ai pendolari, ai capoluoghi ed alle aree dell'Appennino. Ritardare ancora l'ammodernamento sarebbe una responsabilità politica molto grave".



"Registriamo la grande adesione bipartisan – commenta Matteo Tollini di Legambiente Toscana – e gli importanti impegni annunciati in diretta durante l’incontro a favore del potenziamento della Ferrovia Pontremolese. Legambiente lavorerà da subito per valorizzare gli impegni e le firme raccolte e per verificare che si vedano in tempi brevi passi in avanti concreti".



Molti altri hanno voluto dare il proprio supporto firmando il manifesto lanciato da Legambiente. Qua tutti i firmatari, tra i quali figurano gli spezzini Stefania Pucciarelli (senatore Lega), Andrea Orlando (onorevole Pd), Lorenzo Viviani (deputato Lega) e Brando Benifei (europarlamentare Pd).



Diego Rossi – Sindaco Borgo Taro Val di Taro e Presidente della Provincia di Parma

Lucia Baracchini – Sindaco di Pontremoli

Michela Canova – già Sindaco Colorno

Roberto Valettini – Sindaco di Aulla e Presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana

On. Andrea Orlando

Fausto Giovannelli – presidente Parco Nazionale dell’Appennino e coordinatore area MAB Unesco

Mariastella Galli – Sindaco Collecchio

Patrizia Caselli – consigliere Comune Collecchio

Michela Zanetti – Sindaco Fornovo

Paolo Valenti – consigliere Comune Fornovo

Lorenzo Bonazzi Sindaco Solignano

Michele Alinovi – Assessore Comune di Parma

CISL – Parma e Piacenza

Giacomo Giannarelli – consigliere regionale della Toscana

Michele Vanolli – Segretario PD Parma

Paola Gazzolo – Assessore regionale ambiente

Raffaele Donini – Assessore regionale trasporti

CGIL provinciale Parma

Università di Parma

Antonio Bodini – Prof. Università di Parma

Filippo Arfini – Prof. Università di Parma

Monica Cocconi – Prof. Università di Parma

Renzo Valloni – Prof. Università di Parma

Michele Zazzi – Prof. Università di Parma

Agostino Gambarotta – Prof. Università di Parma

Sen. Stefania Pucciarelli

CNA – Massa-Carrara

Camera di Commercio – Massa-Carrara

GAL Sviluppo Lunigiana

Claudio Novoa – Sindaco di Mulazzo

Comitato pendolari pontremolese

On. Lorenzo Viviani

Provincia di Massa Carrara

Annalisa Folloni – Sindaco di Filattiera

Carletto Marconi – Sindaco di Bagnone

Filippo Bellesi – Sindaco di Villafranca in Lunigiana

Renzo Martelloni – Sindaco di Licciana Nardi

Carla Roncallo – Autorità portuale Mar Ligure Orientale

Unione Parmense Industriali – provincia di Parma

Brando Maria Benifei – Eurodeputato

Sandro Campanini – Consigliere Comune di Parma

Luigi Lucchi – Sindaco di Berceto

Francesco Mazzoni – Segretario PD Pontremoli