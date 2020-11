Ponte di Albiano, Rixi al ministro Costa: "Occorrono procedure di Via snelle e tempi celeri"

Lunigiana - La Lega alla Camera dei deputati ha presentato un'interrogazione scritta al ministro dell'Ambiente Costa per sapere “se per la valutazione del progetto del nuovo ponte di Albiano intenda adottare un procedimento snello e accelerato, oppure quello di verifica

di assoggettabilità a Via-Valutazione impatto ambientale”. “Siamo preoccupati che per la ricostruzione del nuovo Ponte si possano prospettare tempi biblici” dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Dipartimento Infrastrutture, primo firmatario dell'interrogazione, sottoscritta anche dagli altri deputati liguri della Lega Lorenzo Viviani, Flavio di Muro e Sara Foscolo.



“Ci risulta che al ministero per l'Ambiente – spiega Rixi – la nuova Commissione Via\Vas voluta dal ministro Costa abbia ben 620 procedimenti autorizzativi da valutare che rischiano di creare un vero e proprio ingorgo burocratico. Perché il Ponte di Albiano non finisca in 'coda', proponiamo che vengano subito attivati i poteri previsti dal Decreto Semplificazioni, che richiamano quelli del Decreto Genova. Bisogna procedere subito all'individuazione di un nuovo commissario che sostituisca il decaduto ex governatore Rossi. È indispensabile attivare procedure snelle a partire dalla verifica di assoggettabilità alla Via degli impatti del solo cantiere e non dell'opera intera, dato che il nuovo Ponte di Albiano on potrebbe essere considerato un progetto nuovo che provoca impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali avendo già una vita lunga di 112 anni”.