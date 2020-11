Ponte di Albiano, Lega: "Nessuna certezza sui tempi di fine sgombero"

Lunigiana - “Il governo non ha dato nessuna risposta certa, nessuna indicazione precisa sui tempi per il termine della rimozione delle

macerie dall’alveo del Magra, né tantomeno sulla ricostruzione del nuovo ponte ad Albiano, sul confine tra Liguria e Toscana, per il collegamento delle province di La Spezia e Massa. L’unica certezza, che è emersa dalla risposta fornita oggi in commissione Ambiente alla Camera dal sottosegretario Traversi, è che non c’è neppure un commissario, visto

che sull’ex governatore della Toscana Rossi, indicato dal governo a giugno, è in corso un approfondimento se sia o no ancora in carica nel suo incarico commissariale. Il governo, inoltre, ha prospettato la convocazione di una conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del nuovo ponte il che significa che per vedere la nuova infrastruttura si andrà alle calende greche. Con il modello Genova, ignorato dal governo Pd-5S, Anas potrebbe realizzare la nuova opera in sei mesi e invece nicchia ancora. Inoltre, vanno immediatamente riviste le procedure per le esenzioni dei pedaggi della A15: l’esenzione che oggi comprende i residenti di 14 Comuni della Lunigiana penalizza i liguri che sono obbligati a pagare il pedaggio, da qualche giorno, per poi chiederne il rimborso attraverso una farraginosa certificazione. Insomma: un disagio che si somma ai già enormi disagi in otto mesi di mancanza di viabilità alternativa”. Lo dichiarano i parlamentari della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Dipartimento Infrastrutture, la senatrice Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani.