Ponte di Albiano, Gagliardi: "Bene ok a rampe su A12, no a sub-commissario calato dall'alto"

Lunigiana - "Le rampe sull’A12 si faranno. Ci sono voluti ben 7 mesi, ma alla fine il ministro De Micheli ha dato il suo ok a questa opzione, da sempre proposta dagli amministratori locali e sostenuta nelle tante interrogazioni discusse nelle sedi parlamentari, per alleviare i problemi di viabilità che interessano il territorio spezzino. Soluzione, inoltre, di rapida esecuzione dato che il progetto è già pronto e integrabile con la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano". Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

"Il ministro ne ha appena dato conferma, durante un incontro in video-conferenza con amministratori e parlamentari locali - prosegue la parlamentare - Finalmente ci si è resi conto dell’importanza di questa soluzione, peraltro già pronta e attuabile in un mese, visto che per il progetto del viadotto definitivo pare occorra aspettare ancora molto tempo. Ora che è stato raggiunto un accordo sulla costruzione delle rampe sulla A12 non si può più perdere altro tempo, cittadini e imprese hanno aspettato anche troppo. Lavoriamo insieme e bene per raggiungere l’obiettivo".

"Questo significa anche, ovviamente, coinvolgere il territorio in tutte le fasi decisionali perciò se il ministro intende nominare, ci auguriamo questa volta a tutti gli effetti, un sub-commissario per accelerare le opere nella provincia della Spezia, ci aspettiamo che lo faccia subito e che la scelta non venga imposta dall’alto, bensì condivisa con chi il territorio lo vive e lo amministra", conclude.