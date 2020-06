Ponte crollato, Enrico Rossi è il commissario: avanti con le rampe

Lunigiana - Adesso è ufficiale. Dopo due mesi esatti dal disastro di Albiano Magra, il presidente della Toscana, Enrico Rossi è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione del ponte crollato. La proposta di Rossi era stata avanzata ad aprile dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ma da allora la nomina ufficiale si è sbloccata solo ieri, dopo settimane di polemiche sulla non opportunità di costruire un ponte provvisorio.



Di contro l'amministrazione aullese e i cittadini di Albiano hanno chiesto a gran voce la realizzazione di rampe provvisorie per l'accesso all'autostrada. Un progetto, quest'ultimo, che è stato accettato e confermato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Lo scorso 25 maggio un incontro tra Regione, Anas, Salt e istituzioni locali ha dato l'ok alle rampe, accantonando il progetto di viadotto provvisorio.



Rossi va avanti sul progetto delle rampe: d’accordo con il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha inviato un messaggio all’ad di Anas, Massimo Simonini, in cui chiede che si progettino le rampe lunghe accanto all’area del cimitero in direzione di Santo Stefano Magra e si accantoni l’ipotesi del ponte provvisorio.



Lo ha annunciato lo stesso Rossi che stamani, dopo aver parlato con Simonini, ha dato incarico al Settore infrastrutture della Regione di avanzare la proposta ufficiale ad Anas. La prossima settimana ci sarà la disponibilità per la prima verifica tecnica sul progetto che si farà in una riunione a Firenze alla quale saranno inviati la Provincia di Massa-Carrara e il Comune di Aulla.



E per la nomina di Rossi esprime la sua soddisfazione il deputato di Iv, Cosimo Ferri: «Buon lavoro al commissario Rossi. Ora occorre fare presto, avviare subito i lavori delle rampe definendo accordo con Salt per garantire una viabilità alternativa sicura, organizzare un presidio medico, e definire la progettazione per la ricostruzione del ponte definitivo. Nei giorni scorsi la chiusura della Ripa ha messo in luce le difficoltà e i forti disagi di viabilità. Mi auguro inoltre che il commissario coinvolga sempre tutte le istituzioni locali, le associazioni e i cittadini, sia sempre chiaro e tenga conto delle sofferenze di questi territori e delle comunità. Offriamo al commissario la nostra piena collaborazione. Ora deve essere il momento delle risposte concrete e rapide. Non c’è più tempo da perdere»