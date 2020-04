Ponte Zambeccari, cugino di quello di Albiano, va sotto osservazione

Lunigiana - E' almeno dal 2013 che la stabilità di quel ponte è finita in più di un'interrogazione. Dopo il crollo del viadotto sul Magra ad Albiano Magra, la Lunigiana torna ad interrogarsi sul Ponte Zambeccari di Pontremoli. Il manufatto attraversai sia il fiume Verde che il Magra stesso tagliando il centro storico della città del Campanone. Un manufatto, costruito nel secondo decennio del Novecento, che "secondo quanto viene riferito, per modalità e tecnica costruttiva, presenta caratteristiche in tutto e per tutto analoghe al ponte di Albiano", scrivono in queste ore i consiglieri di minoranza Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni.

Allegano alla propria richiesta di intervento alcune foto che mostrerebbero "gli evidenti segni di usura e, in particolare, la presenza di profonde crepe e di ferri arrugginiti a vista nella struttura determinano la necessità e l’urgenza di una approfondita e documentata perizia tecnica, al fine di verificare se il ponte sia attualmente in sicurezza o meno". In vista di una profonda manutenzione, l'invito alla sindaca Baracchini è di "rendere pubbliche le perizie, le relazioni, gli esiti delle verifiche e i dati tecnici che documentino la reale situazione del Ponte Zambeccari".