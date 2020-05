Ponte Albiano, Paita (Iv) insiste: "Serve commissario ma non può essere certo Toti"

Lunigiana - "La ricostruzione del ponte di Albiano è una urgenza assoluta. Bisogna farlo in tempi rapidissimi per dare sia alla comunità ligure che a quella toscana la risposta che attendono". Lo ha dichiarato Raffella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti della Camera, questa mattina nel corso dell'audizione della ministra Paola De Micheli sul crollo del ponte di Albiano. "Nel caso della comunità ligure - ha continuato - le questioni da affrontare sono tre: le rampe di accesso alle autostrade A15 e A12, l’asfaltatura del tratto Podenzana-Bolano e, soprattutto, la realizzazione della bretella Ceparana/Santo Stefano Magra. Si tratta di progetto finanziato dalla giunta regionale di cui facevo parte in qualità di assessore, definanziata all’inizio del suo mandato da Toti, rifinanziata dal governo Renzi cantierabile e a tutt’oggi ancora colpevolmente ferma. E a farne le spese sono le circa 30000 persone e le 900 imprese che grativano attorno a quel territorio. Chiediamo per questo alla ministra De Micheli di nominare un commissario per la bretella Ceparana/Santo Stefano Magra, che ci consenta di accelerare i lavori e dare la giusta risposta a aziende, lavoratori e cittadini". "Quanto alla scelta del commissario, questo non può certo essere Toti, ovvero la stessa persona responsabile dell'inspiegabile paralisi dell'opera. Le conferme della ministra in questo senso, tuttavia, ci rassicurano", ha concluso.