Ponte Albiano Magra, vertice a Firenze. Giani: "Collaborazione produrrà ottimi risultati"

Lunigiana - La realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra e molte altre opere infrastrutturali di competenza di Anas strategiche per la Toscana sono state al centro dell’incontro che si è tenuto ieri, martedì 1 dicembre, presso la sede Anas di Firenze tra il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, il responsabile Anas per la Toscana Stefano Liani e Fulvio Maria Soccodato, dirigente Anas e nuovo commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano.



“E’ stato un produttivo incontro di inizio mandato – racconta il presidente Giani – nel quale è stato da entrambi le parti ribadita la volontà di portare avanti il positivo rapporto di fiducia e collaborazione tra i due enti. Abbiamo parlato anzitutto della ricostruzione del ponte sul Magra, collassato lo scorso 8 aprile e strategico per i collegamenti Toscana-Liguria. Naturalmente non ci siamo limitati a quello, ma è stata l’occasione per definire le priorità tra le opere di competenza di Anas che interessano la viabilità regionale e chiarire lo stato di avanzamento dei cantieri in corso. Sono certo che la leale collaborazione tra Anas e Regione produrrà ottimi risultati per lo sviluppo e la manutenzione della rete infrastrutturale toscana”.