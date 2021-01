Ponte Albiano, Gagliardi: "Resti trascinati via dal maltempo, disastro annunciato"

Lunigiana - “Nonostante le rassicurazioni del Ministro dell’ambiente più volte interrogato le immagini dei resti del ponte crollato ad Albiano spazzati via dall’ultima piena di ieri sera del fiume Magra sono solo la foto di un ulteriore disastro annunciato. Dopo otto mesi nessuna delle figure designate dal Mit è stata in grado di poter far rimuovere per tempo i detriti dell’infrastruttura crollata in aprile e che ora ci ritroveremo chissà dove”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Purtroppo la mancanza decisionale del governo si riflette anche sui territori che pagano a caro prezzo l’immobilismo di chi si dovrebbe preoccupare di rilanciare l’Italia e invece si occupa di faccende politiche meno importanti per il Paese”, conclude.