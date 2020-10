Ponte Albiano, Gagliardi: "Continua il silenzio della De Micheli sulle rampe della A12"

Lunigiana - “Apprendiamo dalla stampa locale che il Ministero dell’Ambiente ha dato uno dei due pareri necessari a realizzare le rampe sull'autostrada A15 ad Albiano Magra. Questo garantirà, solo per una parte di territorio, una ripresa parziale della viabilità alleviando così un po’ il carico del traffico locale dopo il crollo del ponte”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Come al solito però manca il parere della De Micheli, così come non abbiamo nessuna notizia dal Mit relativa alla costruzione delle rampe sull'autostrada A12 a Ceparana e Santo Stefano Magra. Il silenzio del ministro, che non può continuare a scappare facendo finta di nulla, è una totale mancanza di rispetto verso un territorio, la sua gente e la sua economia - prosegue - Sono passati 190 giorni dal crollo del ponte di Albiano Magra, quasi sette mesi, in cui praticamente il governo e i ministeri competenti hanno letteralmente dormito, così come il commissario Rossi, che fino a quando è rimasto in carica non ha fatto nulla e il sub-commissario Paganini, che si è assolutamente disinteressata per la parte riguardante la Liguria". "La nostra regione è uno snodo di viabilità strategico per tutta l’Italia e non merita di essere continuamente penalizzata dalla mancanza di decisioni della De Micheli”, conclude la deputata.