Ponte Albiano, Ferri (Iv): "Miope investire in opere provvisorie"

Lunigiana - "Per il ponte di Albiano on c’ è altra strada che quella di seguire le procedure che sono state utilizzate per la ricostruzione del Ponte Morandi. Bisogna pensare a un progetto definitivo in tempi brevi e certi. In questi giorni tutti parlano dell’Italia che può farcela e citano la ricostruzione del Ponte Morandi. E’ pertanto miope investire danaro in soluzioni provvisorie". Lo afferma in una nota Cosimo Maria Ferri, deputato pontremolese di Italia Viva. "Non riesco a capire - continua - come in questo Paese si riesca a ricostruire un’opera, molto più complessa come quella del Ponte Morandi, in un anno, e, invece, per quanto riguarda il ponte di Albiano Magra ci si accontenti di un ponte provvisorio in 200 giorni. E poi perché si investe danaro pubblico ed ingente in soluzioni provvisorie? Se questa sarà la soluzione presenterò un’interrogazione dove chiederò di pubblicare i costi di un ponte provvisorio, che poi verrà demolito. Si ha forse paura dei tempi per la ricostruzione definitiva ? E’ evidente che se si investe in opere provvisorie si ha già la consapevolezza che l’opera definitiva arriverà in tempi lontani. La politica deve avere coraggio e determinazione, deve prendere in mano la situazione non delegare le soluzione ai tecnici. Così dimostra di non credere nei tempi certi e rapidi della ricostruzione ma di adagiarsi sulla provvisorietà".



"Se il Ponte Morandi e’ stato ricostruito in un anno, il Ponte di Albiano Magra deve essere ricostruito in 200 giorni, ma non come opera provvisoria (come e’ stato detto) ma quella definitiva. Nel frattempo si può investire sia sulla bretella Albiano Magra Santo Stefano Magra che sul tratto stradale Bolano Podenzana, creando rampe di accesso in autostrada con accordo di SALT e su opere che possano rimanere e migliorare la viabilità stradale di quel punto importante che collega Liguria con la Toscana. Anas non può decidere da sola, la Ministra De Micheli ascolti i territori, coinvolgendo in un tavolo istituzionale, tutti i soggetti dei territori coinvolti e pensando all’importanza dell’opera e a spendere nel modo migliore soldi pubblici", conclude Ferri.