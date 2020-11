Paita: "Si vada avanti con le rampe sull'A12 e si definisca la progettazione del nuovo ponte"

Lunigiana - "Dopo 7 mesi di incomprensibile ritardo si sceglie l'unica opzione possibile per avere una soluzione provvisoria capace di rompere l’isolamento della Val di Vara a seguito del crollo del ponte di Albiano". E’ questo il pensiero di Raffaella Paita in seguito all’incontro chiesto dai rappresentanti istituzionali del territorio spezzino con il Ministro De Micheli. "Ora che finalmente si sono abbandonate ipotesi irrealizzabili si faccia presto e bene. Si vada avanti con le rampe sulla A12, che possono essere realizzate in pochi mesi e intanto si definisca la progettazione esecutiva per il nuovo Ponte definitivo"- dichiara la Presidente Camera dei Deputati Commissione Trasporti . "Abbiamo rimesso ordine dopo tanti errori, individuando una soluzione realistica e concreta. Ora si coinvolgano gli enti locali e si proceda speditamente. Le aziende, i cittadini, i lavoratori della Val di Vara non possono più attendere",