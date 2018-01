Open Pontremoli: `A pochi giorni dall´apertura, l´ascensore del Castello fa acqua da tutte le parti`

Lunigiana - "Il 27 dicembre, solo dieci giorni dopo l'inaugurazione dell'ascensore per raggiungere il Castello del Piagnaro, in diversi punti del rivestimento delle pareti si vedeva l'acqua zampillare. E questo spettacolo si ripete ogni volta che piove". Lo affermano per il gruppo "Open Pontremoli" i consiglieri Francesco Mazzoni, Elisabetta Sordi e Gregorio Petriccioli in relazione all'ascensore che conduce al Castello del Piagnaro.

"Fra l'altro - proseguono - sembra che l'impianto antincendio non sia in funzione, dato che sono ancora presenti i coperchi su tutti i rilevatori di fumo. Considerato che l'ascensore è stato appena inaugurato - in ritardo di anni sui tempi annunciati - e che la spesa pubblica è stata ingente, questa situazione ci sembra molto preoccupante e ne chiederemo conto in Consiglio Comunale.

Purtroppo, il sindaco e l'amministrazione sono tutti intenti a gettare fumo negli occhi dei pontremolesi, ma non si preoccupano della qualità delle opere realizzate".