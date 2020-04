Michelucci: "Impiegare risorse per mappatura di ponti a rischio"

Lunigiana - Oggi, visto che per fortuna la tragedia è stata solo sfiorata con il crollo del ponte di Albiano Magra, possiamo già parlare di future soluzioni per eliminare al più presto il disagio e l'isolamento di moltissimi cittadini abitanti il comprensorio. È vero il ponte era in territorio toscano, ma come tutti sappiamo era fondamentale anche per tanti cittadini liguri. Proprio per questo 40000 famiglie e un migliaio di imprese guardavano e guardano tutt'ora al ponte ceparana santo Stefano come una soluzione a quei problemi di viabilità oggi nei fatti molto più gravi.

Infatti proprio per rispondere alle richieste di tutta la bassa valdivara e non solo ho sempre sostenuto con forza l'opportunità del ponte ceparana Santo Stefano, in particolare in due momenti ben precisi

- quando Toti Giampedrone nel 2015 definanziarono il progetto destinando circa 10 milioni di euro ad interventi in altri territori liguri e, quando, nel gennaio del 2016 nell’elenco delle opere finanziate coi Fas il Ceparana-Santo Stefano è stato depennato.

- quando, dopo che il governo Renzi rifinanzio' l'opera, la pratica per la famosa variante al parco rimase per quasi due anni ferma nei meandri della commissione territorio (presieduta dal consigliere Costa) con la scusa che prima dovesse essere discusso in consiglio regionale un ordine del giorno della lega sul tema in oggetto.

Situazioni come queste non devono più verificarsi, per questo il decreto shock presentato da Italia Viva è fondamentale per far decollare gli interventi infrastrutturali. Aggiungo che oggi la giunta regionale ha un debito verso quei territori per questo deve essere in prima linea per la ricerca di soluzioni di viabilità alternative e per far decollare i progetti infrastrutturali fermi.

Infine penso sia importante che la Liguria inizi a pensare di impiegare risorse di bilancio per affiancare province e comuni per una mappatura dei ponti a rischio e, stanziati risorse del fondo strategico per finanziare gli interventi di manutenzione necessari per tutte quelle situazioni che tengono in apprensione migliaia di cittadini.



Juri Michelucci

Capogruppo Italia Viva

Regione Liguria